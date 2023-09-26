Sakaryaspor, Eyüpspor maçı için hazırlıklara başladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına başladı. Takım antrenmanlarına Rüstemler Tesisleri'nde başlayan Sakaryaspor, 1 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Sakaryaspor'da Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti. 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puanla, 14. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar, 1 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. - SAKARYA