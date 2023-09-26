Sakaryaspor, Eyüpspor maçı için hazırlıklara başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Sakaryaspor'da Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti. 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puanla, 14. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar, 1 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. - SAKARYA