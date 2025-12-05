Haberler

Sakaryaspor, yarın Esenler Erokspor'a konuk olacak
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Takım, 19 puanla 13. sırada bulunuyor ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanla hazırlıklarını tamamlayan Sakarya ekibi, bugün karayoluyla İstanbul'a gidecek.

Esenler Erokspor Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 19 puanla 13. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, Esenler Erokspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
