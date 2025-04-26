Sakaryaspor - Erzurumspor FK Maçı TRT 1'de Canlı Yayında!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor FK arasında yarın oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında heyecanın adresi TRT 1 olacak. 27 Nisan Pazar günü, saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçı iki takım için de kritik önem taşıyor. Ev sahibi Sakaryaspor, ligde kalma yolunda kritik bir adım atmak için galibiyet ararken, Erzurumspor FK ise Süper Lig'e yükselme yolunda bu maçı kazanmak adına sahada olacak.

Sakaryaspor ile Erzurumspor FK arasındaki müsabaka yarın saat 16.00'da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. - İSTANBUL