Sakaryaspor, Eren Erdoğan ile Anlaştı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, sağ kanat oyuncusu Eren Erdoğan ile anlaştığını duyurdu. 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giymişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sağ kanat oyuncusu Eren Erdoğan ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Kulübümüz Eren Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz." denildi.

Eren Erdoğan, geçen sezon Gaziantep FK forması giydi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Spor
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