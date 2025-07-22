Sakaryaspor, Eren Erdoğan ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sağ kanat oyuncusu Eren Erdoğan ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Kulübümüz Eren Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz." denildi.

Eren Erdoğan, geçen sezon Gaziantep FK forması giydi.