Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo ile anlaştı - Haberler

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Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo ile anlaştı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Spor
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Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo'yu renklerine kattı.

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo'yu renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kasongo." ifadelerine yer verildi.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Spor

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