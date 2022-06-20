Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo ile anlaştı
AA - Ömer Faruk Şimşek - Spor
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Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo'yu renklerine kattı.
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo'yu renklerine kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kasongo." ifadelerine yer verildi.
AA / Ömer Faruk Şimşek - Spor