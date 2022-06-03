Sakaryaspor, Ganalı defans oyuncusu Isaac Donkor'u kadrosuna kattı - Haberler

Sakaryaspor, Ganalı defans oyuncusu Isaac Donkor'u kadrosuna kattı
AA - Ömer Faruk Şimşek - Spor
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Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, Ganalı defans oyuncusu Isaac Donkor ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, Ganalı defans oyuncusu Isaac Donkor ile anlaşmaya vardı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Inter altyapısında yetişen, geçen sezon Adanaspor forması giyen defans oyuncusu Isaac Donkor ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Donkor" ifadelerine yer verildi.
AA / Ömer Faruk Şimşek - Spor