Sakaryaspor'dan açıklama

Güncelleme:
Sakaryaspor, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile oynanan maçı sonrası Sakarya Kadın Futbol Kulübü'ne yönelik saldırıyı kınadı. Kulüp, yaşananların sporun birleştirici ruhuna zarar verdiğini belirtti.

Sakaryaspor, TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü karşılaştığı maçın ardından yaşanan olayları kınadı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İzmit Avni Kalkavan Stadı'nda oynanan maçın ardından Sakaya Kadın Futbol Kulübünün maruz kaldığı saldırının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Saldırının kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sporun dostluk, centilmenlik ve fair play ruhuyla bağdaşmayan bu tür olaylar, yalnızca sporcularımıza değil, sporun birleştirici gücüne de zarar vermektedir. Yaşanan olayın sorumluları hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin ivedilikle başlatılmasını temenni ediyor; yetkili mercilerin bu süreci titizlikle yürüteceğine inanıyoruz. Şehrimizin gururu Sakarya Kadın FK'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sporcularımızın ve kulüp camiamızın her zaman yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

Öte yandan müsabakayı ev sahibi Kocaeli Bayan Futbol Kulübü 3-1 kazandı.

