Sakaryaspor'da Yılmaz Vural tamam gibi!

SAKARYA (İHA) - Teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayıran Sakaryaspor'da rota Yılmaz Vural'a çevrildi. Tecrübeli teknik adam Vural, bugün Sakaryaspor'un evinde ağırladığı Diyarbekirspor ile olan mücadelesini tribünden izledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider konumda olan Sakaryaspor, bu sezon 31 lig maçına çıkarak 3 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 20 galibiyet elde edip, 2,19'luk puan ortalaması yakalayan Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırmıştı. Ligin 32. haftasında yeşil-siyahlılar evinde Diyarbekirspor ile verdiği mücadeleden 3-0 mağlup gelirken, takımın yeni teknik direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Yılmaz Vural ise Sakarya Atatürk Stadyumu tribününde yerini alarak karşılaşmayı izledi. Maç sonu yeşil-siyahlı kulübün başkanı Cumhur Genç ile teknik adam Yılmaz Vural'ın teknik direktörlük için görüştüğü öğrenildi. - SAKARYA