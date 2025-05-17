Sakaryaspor'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı Alındı
Sakaryaspor Kulübü, yönetim kurulunun oy çokluğuyla olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını duyurdu. Genel kurul toplantısı 1 Haziran'da yapılacak.
Sakaryaspor Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy çokluğuyla olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 1 Haziran saat 12.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 8 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir."
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor