Sakaryaspor'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı Alındı

Sakaryaspor'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı Alındı
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Sakaryaspor Kulübü, yönetim kurulunun oy çokluğuyla olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını duyurdu. Genel kurul toplantısı 1 Haziran'da yapılacak.

Sakaryaspor Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy çokluğuyla olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 1 Haziran saat 12.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 8 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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