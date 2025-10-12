Haberler

Sakaryaspor'da Olağanüstü Genel Kurulda Yeni Aday Çıkmadı

Sakaryaspor'un olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Muhammet Kıratlı'nın göreve devam etmesine karar verildi. Hiçbir yeni adayın çıkmadığı kongrede yönetim kurulu ibra edildi.

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI( Sakarya ), 1'inci lig takımlarından Sakarysapor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda aday çıkmayınca mevcut başkan Muhammet Kıratlı'nın tekrar görevine devam etmesine karar verildi.

1'inci lig takımlarından Sakaryaspor'un olağanüstü genel kurulu, yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Kulübün faaliyet ve denetim raporları okunarak oylanmasının ardından mevcut yönetim kurulu ibra edildi. Seçim maddesine geçildiğinde ise divan kuruluna başkanlık için yeni adaylık başvurusu yapılmadığı açıklandı. Listelerin sunulması için verilen süre boyunca da herhangi bir aday çıkmayınca seçim maddesi oylamaya sunulmadan kapatıldı. Böylece mevcut başkan Muhammet Kıratlı ve yönetiminin görevine devam etmesine karar verildi.

Kıratlı, kongre sonrası yaptığı kısa değerlendirmede Sakaryaspor için çalışmaların aynı kararlılıkla süreceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
