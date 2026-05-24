Sakaryaspor'da çoğunluk sağlanmadı, kongre ertelendi

Sakaryaspor'un olağanüstü genel kurulu toplantısı, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 31 Mayıs tarihine ertelendi.

Sakaryaspor'da, Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen olağanüstü kongreye bazı kurul üyeleri katıldı. Bin 213 delegenin 15 tanesinin imzası ile çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, 31 Mayıs tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı