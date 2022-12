Sakaryaspor'da ikinci devre hazırlıkları başladı

Sakaryaspor, mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'in ikinci devre hazırlıklarına başladı. Antrenmanları gerçekleştiren yeşil-siyahlılar, 2 Ocak tarihinde de Antalya'da kampa girecek.

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçları sonrasında ara verildi. Bu çerçeve de ligin ilk yarısını son beş maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 25 puan alarak 10. sırada tamamlayan Sakaryaspor, ligin ikinci devre hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Serkan Özbalta gözetiminde Rüstemler Tesisleri'nde başlayan antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonrasında istasyon çalışması ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam etti.

2 Ocak'ta Antalya kampı

Sakarya temsilcisi, 30 Aralık tarihinde çalışmaların Sakarya ayağını tamamlayacak. 2 günlük yılbaşı iznin ardından takım, 2 Ocak Pazartesi günü itibariyle Antalya'ya gidecek. Burada 10 gün kamp yapması planlanan Sakaryaspor, 7 Ocak tarihinde hazırlık maçı yapmayı hedefliyor. 12 Ocak'ta tamamlanması planlanan Antalya kampında TFF tarafından ikinci yarı fikstürünün belirlenmesi sonrası Sakaryaspor, bu programını uzatarak direkt olarak Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e geçmeyi hedefliyor.

"Herkes mücadele gücünü yükseltecektir"

İkinci devre hazırlıklarına çıkan Teknik Direktör Serkan Özbalta, "İkinci devre tabii final niteliğinde maçlar oynayacağız biz ve diğer takımlar. İlk yarı telafisi olan maçlardı ama şu anda düşme hattında olsun hem de ilk 7'ye girmeyi amaçlayan takımlar olsun ciddi çetin bir mücadele olacak. Oyundan ziyade biraz daha puan ve bulunduğu konumdan daha iyi bir konuma gelebilmedir. Herkes mücadele gücünü yükseltecektir" dedi.

"Transfer yapmak için transfer yapmamak lazım"

Transferler hakkında konuşan Özbalta, "Transfer yapmak için transfer yapmamak lazım. Her ne kadar onuncu sırada da olsak burada oynayan oyuncu arkadaşlarımızın bu forma altında bir emekleri var. Her şey istediğimiz gibi olmuyor ama o formayı terleten arkadaşlarımıza saygı göstermek zorundayız. Biz tabii ki transferlerde ince eleyip sık dokuyoruz sağ olsun Cumhur Genç başkanımız, özellikle kendi bire bir ilgileniyor bu konuda hemen hemen her gün gün aşırı konuşuyoruz. Transfer yapılmasını o da istiyor ama dediğim gibi o da içeride verilen emeğin farkında" diye konuştu. - SAKARYA