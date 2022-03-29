Sakaryaspor'da Ercümend Coşkundere ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollar ayrıldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik sorumlumuz Ercümend Coşkundere ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Sakaryaspor, Coşkundere ile ligde çıktığı 31 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 68 puanla grupta lider durumda bulunuyor.