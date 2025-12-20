Haberler

Sakaryaspor, 1. Lig'de yarın Arca Çorum FK'ye konuk olacak

Güncelleme:
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın Arca Çorum FK ile deplaasmada karşılaşacak. Sakat ve ceza oyuncuları nedeniyle eksik kadro ile mücadele edecek olan takım, galibiyetle puanını artırmayı amaçlıyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Sakaryaspor'da sakatlığı devam eden Mete Kaan Demir ile Göktuğ Baytekin, Afrika Kupası için milli takıma davet edilen Gael Kakuta ve kırmızı kart cezalısı Caner Erkin, maçta forma giyemeyecek.

Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 22 puanla 12. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, Arca Çorum FK'yi yenerek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
