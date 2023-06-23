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Sakaryaspor, Burak Süleyman'ın sözleşmesini uzattı

Sakaryaspor, Burak Süleyman'ın sözleşmesini uzattı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, kanat oyuncusu Burak Süleyman'ın sözleşmesini bir yıl uzattı. 28 yaşındaki oyuncu, 22 Ocak 2022'de takıma katılmıştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da kanat oyuncusu Burak Süleyman'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi uzatılan Burak Süleyman resmi imzayı attı." ifadesine yer verildi.

28 yaşındaki Burak Süleyman, 22 Ocak 2022'de yeşil siyahlı takıma katılmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Spor

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