Sakaryaspor, Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Boluspor forması giyen Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'e yükselmek isteyen Sakaryaspor, transfer hareketliliğine başladı. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar son olarak Boluspor forması giyen Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Cevahir'i renklerine bağlayan yeşil-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen futbolcu Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA