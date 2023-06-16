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Sakaryaspor, Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Sakaryaspor, Boluspor forması giyen Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, Boluspor forması giyen Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'e yükselmek isteyen Sakaryaspor, transfer hareketliliğine başladı. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar son olarak Boluspor forması giyen Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Cevahir'i renklerine bağlayan yeşil-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen futbolcu Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bülent Cevahir Sakaryaspor Boluspor Spor Haberler

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