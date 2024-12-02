Sakaryaspor, Boluspor'u 2-1 ile Geçti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Sakarya'ya kazanmaya geldik. Kazandığımız takdirde hem yerimizi sağlamlaştırıp hem de alttan gelen rakiplerimize en azından bir mesafe açacaktık. İlk önce Sakarya takımının mücadelesini kutluyorum. Maçın hikayesine gelecek olursak çok iyi başlamadığımız bir ilk yarı vardı, özellikle ilk 20 dakika rakip daha çok oyunumuzu bozmaya çalıştı ve bozarken de kaptırdığımız birkaç topla pozisyon oluştu ama 20. dakikadan sonra bir gol bulduk. Golden sonra topa sahip olan takım bizdik. Arkasından tane pozisyonlara girdik ve onları değerlendirebilseydik çok daha farklı olacaktı. İlk yarı biterken 44. dakikada gelen gol ile skoru eşitledi Sakaryaspor. İkinci yarıya daha iyi başlamak istiyorduk ama yine duran toptan hiç alakası olmayan bir pozisyonda yine golü yedik. Böyle olunca biraz oyundan düştük tabii ki. Daha sonra oyuncu değişiklikleri yaptıktan sonra oyunu dengelemeye çalıştık ve dengeledik. Net ceza sahası içinden üç tane şutumuz var, gol olabilirdi. Ama değerlendiremedik. Beklentimin altında bir maç geçti takım olarak. Buradan ders çıkartıp önümüzdeki hafta içerideki maçımızı kazanmak istiyoruz ki üste tutunabilelim" dedi.

Mesut Bakkal: "Bu galibiyet bizim için bir viraj maçıydı"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise "İnanılmaz mücadelelerinden dolayı oyuncularımın hepsini alnından öpüyorum. Takımda cezalılar var ve bu sebeple elimizde geriye kalan 11-12 tane adam var. Onlar da maçı çevirmesini bildiler. Oyun ve saha anlamında inanılmaz sıkıntı yaşıyoruz. İnanın toprakta çalışıyoruz antrenman sahası olarak ve bu sakatlıkların başlı sebebi bu. Bu şartlarda mücadele ediyoruz. Maçı çevirmesini bildiler çocuklar, onun için hakikaten övgüye değer bir grup var. Kıt kanaat mücadele etmeye çalışan bir grup var. Bu galibiyetin hiç altı üstü yok. Sahada mücadele eden bir grup var 11-12 kişi, görünen bu başka yok. ve şu anda bize inanılmaz bir dirençle gelen Bolu'yu yenmeyi başardılar. Direnen ve savaşan oyuncu grubunu tebrik ediyorum. Bu galibiyet bizim için bir viraj maçıydı" diye konuştu. - SAKARYA