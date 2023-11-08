Sakaryaspor, Boluspor maçına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk olacağı Boluspor müsabakasının hazırlıklarına devam eden Sakaryaspor'da takımı değerlendiren teknik direktör Tuncay Şanlı, "Son maçlarda kaybetmeme alışkanlığını zaten geliştirmiştik ama içerideki maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bunun telafisi de bu hafta Bolu maçı olacak diye düşünüyorum" dedi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor'a konuk olacak. Oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Sakarya ekibi, 16 puanla 8. sırada yer alıyor. Bolu Atatürk Stadyumu'nda 12 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Boluspor ile karşılacak olan Sakaryaspor, bu müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Tuncay Şanlı gözetiminde Rüstemler Tesisleri'nde devam eden antrenmanlarda oyuncular, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmaları gerçekleştiriyor.

"Son maçlarda kaybetmeme alışkanlığını zaten geliştirmiştik"

Takımın durumunu ve sakatlıklar hakkında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, takımın sağlıklı ve keyifli bir şekilde maçlara hazırlandığını söyledi. Cezalı olduğu maç hakkında konuşan Şanlı, "Tabii ki sahada, kulübede, oyuncuların yanında olmak ben de çok isterdim. Biraz benim hatam kuraldan dolayı dışarıda kaldık. Kazanmamız gereken bir maçtı çok fazla pozisyona girdik, değerlendirmemiz gereken pozisyonlar vardı. Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum, istediğim oyun yoktu ama kazanma isteği vardı. Son maçlara baktığımızda hem istediğimiz oyun, oyuncuların oyunu geliştirmesi, mücadele gücü, yüksek performansla sahada olmaları bizleri mutlu ediyor. Son maçlarda kaybetmeme alışkanlığını zaten geliştirmiştik ama içerideki maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bunun telafisi de bu hafta Boluspor maçı olacak diye düşünüyorum. Dino, bugün tesise geldi tedavisini burada devam ettirecek ve sanırım iki hafta tedavi süreci var. Cevahir'in ufak bir sakatlığı var, maçtan çıkmıştı zaten ama çok ciddi değil diye söyledi sağlık ekibimiz. Kendisiyle de konuştuğumda çok ciddi bir durumunun olmadığını söyledi. Erdi, cezalı durumda onun dışında sağlıklı, keyifli ve maça konsantre bir şekilde antrenmanlarımız devam ediyor" dedi. - SAKARYA