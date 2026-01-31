Sakaryaspor, yarın Boluspor'a konuk olacak
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. 16.00'da başlayacak maçta yeşil-siyahlı ekip, düşme hattından kurtulmak için galibiyet peşinde.
Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla hazırlıklarını tamamlayan Sakarya ekibi, bugün kara yoluyla Bolu'ya gidecek.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Süleyman Bahadır yönetecek.
Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 23 puanla 18. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, Boluspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor