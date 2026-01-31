Haberler

Sakaryaspor, yarın Boluspor'a konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. 16.00'da başlayacak maçta yeşil-siyahlı ekip, düşme hattından kurtulmak için galibiyet peşinde.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak.

Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla hazırlıklarını tamamlayan Sakarya ekibi, bugün kara yoluyla Bolu'ya gidecek.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Süleyman Bahadır yönetecek.

Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 23 puanla 18. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, Boluspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı