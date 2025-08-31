Sakaryaspor, Boluspor'a Evinde 4-1 Yenildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Boluspor'a evinde 4-1 yenilerek milli araya kötü bir sonuçla girdi. Bu sezon toplamda 4 puanla 4. sırada yer alan Sakaryaspor, ligin 5. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
Sezonu deplasmanda Bandırmaspor maçıyla açan Sakarya temsilcisi, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Ligin 2. haftasında evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırlayan yeşil-siyahlı ekip, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
Sakarya ekibi, ligin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sipay Bodrum FK'ya 3-1 yenildi.
Ligde 4 haftada 4 puan toplayan Sakarya temsilcisi, rakip fileleri 6 kez havalandırdı, kalesinde 10 gol gördü.
Milli araya mağlubiyetle giren Sakaryaspor, ligin 5. haftasında deplasmanda 15 Eylül'de Erzurumspor FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.