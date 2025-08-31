Sakaryaspor, Boluspor'a Evinde 4-1 Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Boluspor'a evinde 4-1 yenilerek milli araya kötü bir sonuçla girdi. Bu sezon toplamda 4 puanla 4. sırada yer alan Sakaryaspor, ligin 5. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, evinde Boluspor'a 4-1 yenilerek milli araya mağlubiyetle girdi.

Sezonu deplasmanda Bandırmaspor maçıyla açan Sakarya temsilcisi, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Ligin 2. haftasında evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırlayan yeşil-siyahlı ekip, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Sakarya ekibi, ligin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sipay Bodrum FK'ya 3-1 yenildi.

Ligin 4. haftasında evinde Boluspor'a 4-1 mağlup olan yeşil-siyahlı takım, 2. yenilgisini yaşadı.

Ligde 4 haftada 4 puan toplayan Sakarya temsilcisi, rakip fileleri 6 kez havalandırdı, kalesinde 10 gol gördü.

Milli araya mağlubiyetle giren Sakaryaspor, ligin 5. haftasında deplasmanda 15 Eylül'de Erzurumspor FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu iddiasına MEB'den açıklama

Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu olacak? MEB'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İnat Box' kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun

Türkiye'de bu uygulamayı indirenlerin banka hesapları boşaltıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.