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Sakaryaspor, Bodrum FK'ya mağlup olarak büyük hüzün yaşattı

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Sakaryaspor'un Bodrum FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından kentte büyük hüzün yaşandı. Binlerce taraftar maçı izledikleri dev ekranda üzüntüyle evlerine döndü.

1'inci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor'un Bodrum FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından kentte büyük hüzün yaşandı.

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Adana'da oynanan ve Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takımı belirleyecek maçta Sakaryaspor'un 3-1 mağlup olmasının ardından kentte büyük hüzün yaşandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Adapazarı Kent Meydanı'nda kurduğu dev ekranda maçı izleyen binlerce taraftar, evlerine üzüntüyle döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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