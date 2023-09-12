Sakaryaspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalışma yaptı. Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.