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Sakaryaspor, Bodrum FK ile play-off finaline hazır

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrum FK ile Adana'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde yapılan son idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sakaryaspor, yarın hava yoluyla Adana'ya giderek hazırlıklarına devam edecek. Antrenmanı, Kulüp Başkanı Cumhur Genç, yöneticiler ve taraftarlar da takip etti. Maç, 30 Mayıs Perşembe saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrum FK ile Adana'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda son idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakaryaspor, yarın hava yoluyla Adana'ya giderek hazırlıklarına devam edecek.

Antrenmanı, Kulüp Başkanı Cumhur Genç, yöneticiler ve taraftarlar da takip etti.

Sakarya temsilcisi, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Bodrum FK ile 30 Mayıs Perşembe saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

Sakaryaspor Trendyol Sakarya Bodrum Adana Spor Güncel Haberler

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