Sakaryaspor, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti. Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen Başacıkoğlu, Sakaryaspor ile sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, kanat oyuncusu 28 yaşındaki Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Bilal." ifadesi kullanıldı.
Hollanda doğumlu 28 yaşındaki oyuncu Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Tuzlaspor'da forma giymişti.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor