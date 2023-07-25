Sakaryaspor, Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer aldı. - SAKARYA