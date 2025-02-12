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Sakaryaspor Batuhan Çakır'ı Transfer Etti

Sakaryaspor Batuhan Çakır'ı Transfer Etti
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Sakaryaspor, resmi sosyal medya hesabından yapay zeka destekli bir video ile Batuhan Çakır'ı kadrosuna kattığını duyurdu. İkinci Transfer Tescil Dönemi'nin son gününde gerçekleşen bu transfer, kulübün transfer hareketliliğinin bir parçası.

Sakaryaspor, resmi sosyal medya hesabından yapay zeka destekle oluşturulan videoyla Batuhan Çakır'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sakaryaspor'da transfer hareketliliği, İkinci Transfer Tescil Dönemi'nin son gününde de sürdü. Yeşil-siyahlılar, son olarak Batuhan Çakır'ı renklerine bağladı. Bu transfer, Sakaryaspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yapay zeka destekli oluşturulan videoyla duyuruldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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