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Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, Seçimli Genel Kurulda Aday Olmayacağını Açıkladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un kulüp başkanı Cumhur Genç, olağan seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Genç, kulübün maddi bilançosunu paylaşarak yaklaşık 15 milyon liralık borç olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un kulüp başkanı Cumhur Genç, olağan seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Rüstemler Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Genç, sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını hatırlattı.

Sezon içinde istikrarsız dönemler ve talihsiz sakatlıklar yaşamalarına rağmen play-off finaline kaldıklarına değinen Genç, "Final maçları iyi oyundan ziyade biraz da şansa ve nasibe kalıyor. Bizim nasibimiz değilmiş. Çok da istediğimiz oyunu oynayamadık ama en azından 10 kişi de olsak maçı uzatmalara kadar götürdük, mücadeleyi verdik." diye konuştu.

Cumhur Genç, çok istedikleri, herkesin özlemle beklediği kupaya ulaşamadıkları için yöneticisinden taraftarına herkesin çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Seçimli genel kurula ilişkin açıklamada bulunan Genç, şunları kaydetti:

"Sezon başında 'Bu sene bizim son senemiz. Süper Lig'e çıksak da çıkmasak da bırakıyoruz.' demiştik. Aynı yerdeyiz. Gönlümüz isterdi ki şampiyon olarak bırakalım ama nasip olmadı, yapamadık. Şehrin Sakaryaspor'u sahipsiz bırakacağına inanmıyorum. Sakaryaspor şu an çok güzel bir yerde, son 3 senede bir şampiyonluk, uzatmalarda kaybedilen final. Hep yarışmacı bir takım oldu, hep şehri arkasına aldı, hep bu heyecanı diri tuttu."

Kulübün maddi bilançosunu paylaşan Genç, transfere engel yaklaşık 15 milyon liralık borcun bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

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