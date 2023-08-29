Sakaryaspor, Bandırmaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında konuk olacağı Bandırmaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü. Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başlayan hazırlıklar, taktik çalışmalarla devam etti. Sakaryaspor, Bandırmaspor ile yapacağı maçtan 3 puan almayı hedefliyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında konuk olacağı Bandırmaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Sakaryaspor'da Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Yeşil-siyahlılar, 2 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. - SAKARYA