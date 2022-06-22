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Sakaryaspor, Arnavut futbolcu Odise Roshi ile anlaştı

AA - Uğur Subaşı - Spor
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Sakaryaspor, Arnavut futbolcu Odise Roshi ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, Arnavut orta saha oyuncusu Odise Roshi'yi renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, Arnavut orta saha oyuncusu Odise Roshi'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.

AA / Uğur Subaşı - Spor

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