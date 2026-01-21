Sakaryaspor, Kayserispor'dan Arif Kocaman'ı kiraladı
Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Trendyol Süper Lig takımı Zecorner Kayserispor'dan Arif Kocaman'ı kiralık olarak transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Trendyol Süper Lig takımı Zecorner Kayserispor'dan Arif Kocaman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Arif Kocaman'ın transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Gün olur herkes evine döner. Kulübümüz, Arif Kocaman ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Arif." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor