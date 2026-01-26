Haberler

Sakaryaspor'dan kurtuluş hamlesi: 5 yeni isim kadroda

Trendyol 1. Lig'de 18. sırada yer alan Sakaryaspor, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer döneminde 5 futbolcu transfer etti.

Trendyol 1. Lig'de 23 puanla 18. sırada yer alan Sakaryaspor, ara transfer döneminde biri kiralık olmak üzere toplam 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve oynadığı 21 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ile 10 mağlubiyeti bulunan Sakaryaspor, 23 puanla 18. sırada yer alıyor. Kadrosunu güçlendirmek adına hamlelerde bulunan yeşil-siyahlı yönetim, ara transfer döneminde Arif Kocaman'ı geçici olarak Melih Bostan, Kerem Şen, Haydar Karataş ve Poyraz Efe ile anlaşma sağlayarak kadrosuna kattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
