Sakaryaspor-Altaş Denizlispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 2-1 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, galibiyetin kendileri için bir kırılma noktası olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 2-1 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, galibiyetin kendileri için bir kırılma noktası olduğunu söyledi.

Püren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazandıkları için son derece mutlu olduklarını belirtti. Göreve geldikleri günden beri oynatmak istedikleri bir oyun stili olduğuna işaret eden Püren, oyun modelini oluştururken oyuncuların da taleplerini göz önüne aldıklarını kaydetti.

İkinci yarı oyuna ağırlıklarını koyduklarını anlatan Püren, oyuncuların artan performansıyla beraber maçı aldıklarını kaydetti.

Ligin ilk maçında mağlup olduklarını, arkasından 2 hafta galibiyet aldıklarını ve en son geçen hafta kötü oyun sonucu mağlup olduklarını anımsatan Püren, "Bizim hangi tarafta olduğumuzu belirleyeceğimiz bir müsabakaya ihtiyacımız vardı. Bu müsabaka da bizim için son derece önemliydi, bir kırılma maçıydı." ifadelerini kullandı.

Galibiyetle birlikte kendisinin, takımın ve şehrin öz güveninin yükseldiğini, yeni oyun modeline geçişin sinyallerinin verildiğine işaret eden Püren, camianın beklentilerinin farkında olduklarını ve gereği için çalıştıklarını dile getirdi.

Püren, iyi niyetli ve var güçleriyle çalıştıklarından kimsenin şüphesinin olmamasını isteyerek, "Gerçek Sakaryaspor taraftarlarının desteğini coşkusunu arkanıza aldığınız zaman biz bu işin üstesinden geleceğiz." dedi.

Altaş Denizlispor cephesi

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise maça iyi başlayan tarafın kendilerinin olduğunu söyledi.

İlk yarıda, geriden oyun kuran Sakaryaspor'u durdurmayı başardıklarını anlatan Bakkal, "Talihsiz iki tane gol yedik. Çok ucuz goller yiyoruz. Yapılan mücadeleye sahadaki duruşa yakışmadı. Bu kadar iyi mücadele ettiğiniz maçtan puanla dönmemiz gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdaki eksiklerden bahseden Bakkal, toparlanacaklarına inandıklarını kaydetti.

Takımın transfere yapamamasına değinen Bakkal, mevcut kadronun korunarak lige devam edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sıkıntılı bir dönem ama hem ben hem de camia olarak, atlatacağımızı düşünüyorum. İnşallah devre arasında transfer açma olayı gerçekleşir ve daha güçlü, iyi şekilde mücadele etmeye başlarız. Şu andaki durum tabii ki iç açıcı değil."