Sakaryaspor, Alper Uludağ ile sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, 33 yaşındaki defans oyuncusu Alper Uludağ ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen 33 yaşındaki defans oyuncusu Alper Uludağ'ı renklerine bağladı. 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Uludağ, "Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Ben de bu önemli yolda kulübün bir parçası olmaktan gururluyum ve elimden geleni yapacağım. Zorluklara alışık bir insanım ve karşıma çıkabilecek zorluklara da en güzel şekilde cevap vereceğimi umuyorum. Sakatsız, belasız bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Vekili Semih İlkis de transferin hayırlı olmasını diledi. - SAKARYA