Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı. Sakaryaspor, ligde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 5 puanla 12. sırada bulunuyor.