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Sakaryaspor, Adanaspor mesaisinde

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- Sakaryaspor, Adanaspor mesaisinde Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk edeceği Adanaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

- Sakaryaspor, Adanaspor mesaisinde

SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk edeceği Adanaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti.

Yeşil-siyahlılar, 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'nda Adanaspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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