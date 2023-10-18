Sakaryaspor, Adanaspor mesaisinde
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- Sakaryaspor, Adanaspor mesaisinde Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk edeceği Adanaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.
- Sakaryaspor, Adanaspor mesaisinde
SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk edeceği Adanaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti.
Yeşil-siyahlılar, 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'nda Adanaspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor