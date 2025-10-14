Sakaryaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Serhat Sütlü gözetiminde yapılan idman, düz koşu ve taktik çalışmayla tamamlandı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ve dinamik ısınma ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor