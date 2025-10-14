Haberler

Sakaryaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Serhat Sütlü gözetiminde yapılan idman, düz koşu ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ve dinamik ısınma ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
