Sakaryaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ve dinamik ısınma ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - SAKARYA