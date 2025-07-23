Sakaryaspor, Abdurrahman Bayram ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, forvet oyuncusu 20 yaşındaki Abdurrahman Bayram ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Takımımız, Abdurrahman Bayram ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Abdurrahman." denildi.

Abdurrahman Bayram, geçen sezon Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımında forma giydi.