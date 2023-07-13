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Sakaryaspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Takım, Pazar günü Bolu'da ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2023-2024 sezonu hazırlıklarının ilk etabı sona erdi.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Kulübün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Rüstemler Tesisleri'nde yaptığı idmanla 1. etap çalışmalarını tamamladı. Takımımız Pazar günü Bolu'da 2. etap çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor

Sakaryaspor Trendyol Bolu Spor Haberler

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