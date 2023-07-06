Sakaryaspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Rüstemler Tesisleri'nde yapılan çalışmalarda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde sürdürecek.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yapıldı.
Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Yeşil-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 12 Temmuz Çarşamba gününe kadar Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor