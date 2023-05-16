Sakaryaspor: 2-1
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STAT: EryamanHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Candaş Elbil, Ali Uğurtan DemirtaşGENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah Aslan- Yasin Güreler, Alperen Babacan, Thomas Fontaine, Uğur Akdemir, Enes Keskin, Buğra Çağıran (Dk. 67 Emmanuel Akabueze), Mete Kaan Demir (Dk. 88 İvan Ikic), Muhammed Ertürk (Dk.
STAT: EryamanHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Candaş Elbil, Ali Uğurtan DemirtaşGENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah Aslan- Yasin Güreler, Alperen Babacan, Thomas Fontaine, Uğur Akdemir, Enes Keskin, Buğra Çağıran (Dk. 67 Emmanuel Akabueze), Mete Kaan Demir (Dk. 88 İvan Ikic), Muhammed Ertürk (Dk. 46 Erkan Eyibil), Sekou Bangoura (Dk. 46 Abdullah Durak), Souleymane Doukara (Dk. 72 İlker Karakaş)SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu- Bülent Uzun, İbrahim Has, İsaac Donkor, Oğuz Yıldırım (Dk. 64 İsmail Erdoğan), Dmytro Grechyshkin (Dk. 88 Mehmet Akyüz), Burak Süleyman (Dk. 76 Zdravko Dimitrov), Hakan Yavuz (Dk. 64 Oğuzhan Akgün), Michal Nalepa (Dk. 76 Deni Milosevic), Odise Roshi, Kabongo KasongoGOLLER: Dk. 52 Yasin Güreler, Dk. 58 Buğra Çağıran (Gençlerbirliği), Dk. 23 Kabongo Kasongo ( Sakaryaspor )SARI KARTLAR: Souleymane Doukara (Gençlerbirliği)KIRMIZI KART: Isaac Donkor ( Sakaryaspor )Spor Toto 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. 23'üncü dakikada Sakaryaspor öne geçti. Burak'ın kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderilen uzun topa hareketlenen Kasongo, meşin yuvarlağı kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Sol ayağıyla uzak köşeyi düşünen Kasongo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.34'üncü dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Gelişen Gençlerbirliği atağında sol tarafta rakibinden kurtulan Yasin, çizgiye inerek ortasını ceza sahasının içerisine açtı. Gelen ortaya gelişine vuruş yapan Muhammed'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Dönen topla bir kez daha buluşan Muhammed bu defa sol ayağıyla şansını denedi ama top farklı şekilde auta gitti.40'ıncı dakikada Gençlerbiliği atağında sağda topla buluşan Uğur'un ceza sahasına doğru hareketlenen Doukara'ya göndermek istediği meşin yuvarlak savunma engeline takıldı. Sakaryaspor savunmasından dönen topu kontrol eden Muhammed'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağa kaleci Cihan Topaloğlu sahip oldu. 45'inci dakikada Sakaryaspor etkili geldi. Rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Burak ceza yayına kadar topu götürdü. Şut açısı yakalayan Burak'ın yaptığı vuruşta kaleci Nurullah köşeye giden topu kornere çeldi.45+1'inci dakikada Sakaryaspor 10 kişi kaldı. Konuk ekibin kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde rakibine dirsek atan Donkor, direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.52'nci dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ceza sahasın içerisine yapılan ortaya ayağını uzatarak vuruşunu yapan Yasin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.56'ncı dakikada Gençlerbirliği atağında topla buluşan Erkan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Cihan Topaloğlu topu kornere çeldi.58'nci dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Gelişen atakta Erkan'ın pasıyla sağ tarafta topla buluşan Enes, ceza sahasındaki Buğra'yı gördü. Gelişine şutunu çıkaran Buğra, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 2-1.70'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mete Kaan, topu önce soluna sonra da sağına çekerek şut açısı buldu. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Cihan Topaloğlu'nun kucağında kaldı.95'inci dakikada Enes kendi yarası sahasında topu kazandı ve pasını Akabueze'ye aktardı. Rakip yarı alanda kaleye dopru ilerleyen Akabueze, soldan ceza sahasına giren Erkan'ı gördü. Çalımlarla rakiplerinden kurtulan Erkan'ın yaptığı vuruşta kaleci topu güçlükle kornere gönderdi.
Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Spor