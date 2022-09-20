Sakaryalı karatecilerden İsviçre'deki şampiyonada başarı Spor Haberleri Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate sporcuları, İsviçre'de düzenlenen 12. Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası'nda madalyalar kazandı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate sporcuları, İsviçre'de düzenlenen 12. Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası'nda madalyalar kazandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, erkekler + 84 kiloda mindere çıkan Fatih Şen birinci, açık sıklette ise ikinci oldu. Kadınlarda ise 55 kiloda yarışan Zümra Rezzan İm, 21 yaş altı kategorisinde üçüncülük, açık sıklette ikincilik elde etti. Şampiyonayı madalya ve kupalarla tamamlayan sporcular büyük başarıya imza attı. Spor Kaynak: AA / Uğur Subaşı Büyükşehir Belediyespor Fatih Şen Sakarya İsviçre Spor Haberler

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