Sakarya UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

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22 Haziran'da Sakarya'da düzenlenecek UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı. 24 ülkeden 72 sporcunun katılacağı şampiyonada motosiklet akrobasi gösterisi ve konser de yer alacak.

Sakarya'da gerçekleştirilecek UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 22 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonada, 24 ülkeden 72 sporcu engellerin bulunduğu parkurda 1 kilometrelik parkurda eliminasyon sistemiyle yarışacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat gösteri yapacak, şarkıcı İlyas Yalçıntaş konser verecek. Etkinliğe katılanlar arasında yapılacak çekilişle 54 kişiye bisiklet hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kapsamlı ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Dünyanın en iyi bisikletçileri Sakarya'da pedal çevirecek ve tüm dünyadan canlı takip edilecek. Sadece spor değil, konser, gösteri ve çeşitli hediyelerle heyecan dolu şampiyona Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yaşanacak. Tüm sporseverleri, 22 Haziran Pazar günü heyecana ortak olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Spor
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