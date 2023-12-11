Sakarya Süper Amatör Lig Maçında Gerginlik Yaşandı

Sakarya Süper Amatör Lig'in 11. haftasında oynanan Kazımpaşa Birlikspor-Karasu Aziziyespor maçının uzatma dakikalarında gelen beraberlik golü ile birlikte yeşil saha karıştı. Futbolcular arasında başlayan ve tribünlere de taşan gerginliği polis ekipleri güçlükle yatıştırdı.

Sakarya Süper Amatör Lig'in 11. haftasında oynanan Kazımpaşa Birlikspor-Karasu Aziziyespor maçının uzatma dakikalarında gelen beraberlik golü ile birlikte yeşil saha karıştı. Futbolcular arasında başlayan ve tribünlere de taşan gerginliği polis ekipleri güçlükle yatıştırdı.

Sakarya Süper Amatör Lig A Grubu 11. haftasında dün Ekrem Karaberberoğlu Spor Kompleksi'nde Kazımpaşa Birlikspor ile Karasu Aziziyespor karşı karşıya geldi. Maçın uzatma dakikalarına 1-0 geride giren Kazımpaşa Birlikspor, beraberlik golünü kaydetti. Kazımpaşa Birlikspor'un golünün ardından yeşil sahada tansiyon bir anda yükseldi. Futbolcular ve iki takımın yedek kulübesi arasında başlayan gerginlik, tribünlere de taştı.

O anlar saniye saniye görüntülenirken, polis ekipleri çıkan gerginliği güçlükle yatıştırdı. İki takımın yöneticilerinin kırmızı kart gördüğü mücadele, olaylar yatıştırıldıktan sonra devam etti. Maç 1-1 berabere tamamlandı. - SAKARYA