Sakarya spor haberleri: Sakaryaspor forvet oyuncusu Artem Kravets'i renklerine bağladı Sakarya haberler... Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, forvet oyuncusu Artem Kravets'i transfer etti. Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, forvet oyuncusu Artem Kravets'i transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kravets." ifadelerine yer verildi. Spor AA / Uğur Subaşı Sakaryaspor Spor Haberler

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