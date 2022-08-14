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Sakarya spor haberleri: Sakaryaspor forvet oyuncusu Artem Kravets'i renklerine bağladı

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Sakarya spor haberleri: Sakaryaspor forvet oyuncusu Artem Kravets'i renklerine bağladı

Sakarya haberler... Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, forvet oyuncusu Artem Kravets'i transfer etti.

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, forvet oyuncusu Artem Kravets'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kravets." ifadelerine yer verildi.

AA / Uğur Subaşı - Spor

Sakaryaspor Spor Haberler

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