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Sakarya spor haberleri: Sakaryaspor Artem Kravets ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

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Sakarya spor haberleri: Sakaryaspor Artem Kravets ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Edinilen Sakarya gelişmesine göre Sakaryaspor, Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu doğrulta yeşil-siyahlı ekibin son olarak Konyaspor forması giyen Artem Kravets ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakaryaspor Konyaspor Spor Haberler

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