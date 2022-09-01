Sakarya spor haberleri | Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Sakarya spor haberine göre Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde ısınmayla başlayan antrenman, taktik idmanın ardından sona erdi. İdmanda, Tuzlaspor maçında sakatlanan Oğuz Kocabal yer almadı. Ankara Aktepe Stadı'nda 4 Eylül Pazar günü oynanacak Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maçı, saat 16.30'da başlayacak. Spor Kaynak: AA / Emre Ayvaz Sakaryaspor Ankara Spor Haberler

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