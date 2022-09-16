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Sakarya spor haberleri: Sakarya Büyükşehir kano sporcularından tarihi başarı

Spor Haberleri

Sakarya spor haberleri: Sakarya Büyükşehir kano sporcularından tarihi başarı

Sakarya haberi... Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano sporcuları Taha Usta ve Muhammed Sulak, Slovakya'da tarihi bir başarıya imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano sporcuları Taha Usta ve Muhammed Sulak, Slovakya'da tarihi bir başarıya imza attı. Milli Takım bünyesinde katıldıkları Kano Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası'nda ilk defa ikincilik elde eden sporcularımız, gümüş madalyaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kona sporcuları Taha Usta ve Muhammed Sulak, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Kano Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. 40 ülkeden yüzlerce sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, sporcularımız K2 500 metre finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Milli Takım bünyesinde ilk defa ikincilik elde edilen şampiyonada, sporcularımız böylece tarihi bir başarıya imza atmış oldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Milli Takım Slovakya Spor Haberler

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