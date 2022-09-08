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Sakarya spor haberleri | Denizlispor, iki eksikle Sakarya'ya gidecek

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Sakarya spor haberleri | Denizlispor, iki eksikle Sakarya'ya gidecek

Sakarya haberine göre Tecrübeli iki oyuncusundan sakatlıkları nedeniyle yoksun olan Denizlispor, bugün yaptığı antrenman sonrası deplasman maçı için Sakarya'ya gidecek.

Tecrübeli iki oyuncusundan sakatlıkları nedeniyle yoksun olan Denizlispor, bugün yaptığı antrenman sonrası deplasman maçı için Sakarya'ya gidecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, 5. haftada deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Lige kötü bir başlangıç yapan ve 3 puan parolasıyla çalışmalarını devam ettiren yeşil-siyahlı ekip, yaptığı antrenman sonrası akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a, oradan da karayolu ile Sakarya'ya gidecek.

Sakarya'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak olan Sakarya ekibinde, Djedje ve Hakan Çinemre'nin sakatlıkları moralleri bozmuş durumda. İki tecrübeli oyuncusundan yararlanamayacak olan Denizlispor, 3 puanla kente geri gelmeyi hedefliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizlispor Sakarya Spor Haberler

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