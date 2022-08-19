Sakarya spor haberleri: Altınordu'nun rakibi Sakaryaspor

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Altınordu yarın ilk iç saha sınavında sezona Göztepe yenilgisiyle başlayan Sakaryaspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Teknik direktör Ufuk Kahraman, geçen hafta zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Sezona deplasman puanıyla başladık. Sakaryaspor maçında ilk 3 puanımızı almak istiyoruz. Rakibimiz de kayıpla başladı. Yine zorlu ve çekişmeli bir mücadele bizi bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor