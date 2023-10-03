Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 75 Bin 200 Araç Denetledi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kazaları en aza indirmek ve kural ihlallerini önlemek amacıyla 1-30 Eylül tarihleri arasında 75 bin 200 aracı denetledi. Denetimler sonucunda 2 bin 285 sürücüye idari para cezası uygulandı, 431 araç men edildi ve 60 sürücüye uyuşturucu ve alkollü araç kullanmaktan dolayı işlem yapıldı. Ayrıca, jandarma sorumluluk bölgesinde bir ay içinde 71 yaralanmalı ve 36 maddi hasarlı kaza meydana geldi, bu kazalarda 107 kişi yaralandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri kazaları en aza indirmek ve yapılan kural ihlallerinin önüne geçmek gayesiyle bir ayda 75 bin 200 aracı denetledi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri kazaları en aza indirmek ve yapılan kural ihlallerinin önüne geçmek gayesiyle 1-30 Eylül tarihleri arasında 75 bin 200 aracı denetledi. Kural ihlali yapan 2 bin 285 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca uygunsuzluk tespit edilen 431 araç men edilirken, uyuşturucu ve alkollü olarak araç kullanan 60 sürücüye gerekli idari işlemler yapıldı.

Öte yandan, jandarma sorumluluk bölgesinde bir aylık süre zarfında 71 yaralanmalı, 36 maddi hasarlı kaza meydana gelirke, kazalarda da 107 kişi yaralandı. - SAKARYA